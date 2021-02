TORRE DEL GRIFO: allenamenti ripresi, domenica rientra Pinto. Volpe, sessione individualizzata

Il Catania ha sostenuto oggi, a Torre del Grifo, il primo allenamento in vista della sfida alla Paganese in calendario mercoledì alle 14.30 allo stadio “Torre”. I rossazzurri che hanno sommato il maggior numero di minuti di gioco nelle ultime due gare si sono dedicati al lavoro di mantenimento; per tutti gli altri atleti a disposizione, approfondimenti tattici in fase di possesso palla, seguiti da una serie di esercitazioni aerobiche e da una partitella. Michele Volpe ha svolto la prima sessione individualizzata prevista dal programma di recupero della condizione che lo renderà disponibile a fine febbraio. Giovanni Pinto tornerà in gruppo domenica, da valutare nei prossimi giorni le condizioni di Andrea Russotto. La preparazione proseguirà nel weekend con due sedute mattutine e lunedì con inizio alle 14.30. Martedì, alle 9.30, la rifinitura.

