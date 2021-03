CATANIA – AVELLINO: la storia conferma il tabù etneo per la formazione irpina

E con questa fanno 17. Sono le volte in cui il Catania ha ospitato l’Avellino in gara ufficiale. Il 3-1 inflitto domenica alla formazione irpina rappresenta il 14/o successo casalingo dell’Elefante nei confronti dei lupi. Il computo dei precedenti rimane dunque nettamente favorevole ai colori rossazzurri. Per il resto si registrano due pareggi ed una affermazione ospite che risale addirittura al 1948 (0-1). Neanche un lanciatissimo Avellino, dunque, è riuscito a sfatare il tabù etneo.

Vincenzo Guerini, attuale Responsabile dell’Area Tecnica, sorride come quando accadde nella stagione 2000-01. Allora sedeva sulla panchina rossazzurra, festeggiando il 2-0 nella semifinale playoff di Serie C1 ed il Catania ebbe la meglio sull’Avellino dell’italo-argentino Aldo Ammazzalorso con un gol per tempo: reti di Davide Cordone e Alessandro Ambrosi.

Il risultato di 3-1 in Sicilia si ripete per la quarta volta nella storia di Catania-Avellino: Serie C1 2001/02, Coppa Italia 2004/05, Serie C 2019/20, appunto, domenica. Ottava vittoria consecutiva per la squadra rossazzurra nei confronti disputati con l’Avellino sotto il vulcano. Sempre nel contesto di Catania-Avellino, sale a 30 il numero di gol all’attivo per gli etnei contro gli appena 8 ad opera dei lupi, dagli anni ’40 ai giorni nostri.

