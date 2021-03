MORRONE (Pres. Adicosp): “Gravina determinato a costituire una B2”

Alfonso Morrone, presidente dell’Adicosp (associazione dei direttori e collaboratori sportivi), è intervenuto in diretta a ‘Stadio Aperto’, trasmissione di TMW Radio.

A proposito della possibilità di una riforma per la Serie C, Morrone si è espresso in questi termini:

“Io ho la fortuna di interagire col presidente Gravina per ciò che rappresento, e sentivo però parlare di riforme già dall’anno scorso. Devi scrivere prima le regole del gioco, non puoi cambiare promozioni e retrocessioni nel corso della stagione: so che Gravina è determinato affinché ci sia una riforma della C, nell’ottica di andare a fare una B2 in senso verticale e non orizzontale. Dalla stagione 2022/23, con la riforma che credo sarà fatta, ci sarà l’assegnazione dei posti in questa B2 più per quanto riguarda i titoli che non il campo, così da creare maggior appeal e prestigio ad una categoria che, per motivi di natura economica, ne avrebbe molto meno nel prossimo futuro. Prima del prossimo campionato penso avremo una linea più chiara”.

