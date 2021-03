VERSO CATANIA – AVELLINO: all’andata decisivo Pecorino con gli irpini decimati dal Covid

Il Catania torna a confrontarsi con l’Avellino, dopo la vittoria ottenuta il 29 novembre scorso nella gara d’andata. Archiviato il deludente pareggio di Lentini al cospetto della Turris, i rossazzurri resero visita all’Avellino, andando a vincere su un campo tradizionalmente ostico. 1-2 il risultato finale allo stadio “Partenio-Lombardi”.

Primo tempo che vide la squadra di Cristaldi (Raffaele squalificato) creare una serie di occasioni per andare a segno. L’Avellino, decimato dal Covid, si fece vivo dalle parti di Confente solo in un paio di circostanze senza creare alcun patema alla retroguardia catanese. Poco prima dell’intervallo, angolo ben calciato da Rosaia, deviazione di Pecorino e Leoni volò per evitare lo 0-1. Intervento miracoloso effettuato dal giovane estremo difensore biancoverde. Ad inizio ripresa gli etnei confezionarono il meritato vantaggio: tiro-cross potente di Welbeck deviato da Miceli alle spalle di Leoni.

Al minuto 66 salì in cattedra, invece, il neo-entrato Biondi (sostituito l’acciaccato Rosaia). Proprio quest’ultimo confezionò un delizioso assist a beneficio di Pecorino, il quale saltò più in alto di tutti battendo Leoni. Pochi minuti più tardi, rossazzurri vicinissimi al tris con Pinto. Nel quarto d’ora finale i lupi si riversarono nella metà campo etnea nella speranza di riaprire l’incontro, mentre Sarao non sfruttò un contropiede insidioso (82′). Dal possibile 0-3, il Catania subì l’1-2 con l’ex di turno Maniero che piazzò il pallone alla sinistra di Confente (89′). Attimi di sofferenza per l’Elefante, subendo gli attacchi dell’Avellino che spinse con la forza della disperazione. Seppur con qualche affanno, comunque, allo scadere dei 4′ di recupero il Catania riuscì ad incamerare i tre punti.

VIDEO – HIGHLIGHTS PARTITA

TABELLINO PARTITA

MARCATORI: 50′ Miceli aut., 66′ Pecorino, 89′ Maniero

AVELLINO (3-4-3): Leoni; Dossena, Miceli, Nikolic; Ciancio, De Francesco, Silvestri (53′ Rizzo), Burgio (65′ Tito); Fella, Santaniello (65′ Maniero), Bernardotto.

A disp. di Braglia: Pizzella, Bruzzo, Mariconda.

CATANIA (3-5-2): Confente; Silvestri, Claiton, Zanchi; Calapai (72′ Albertini), Rosaia (64′ Biondi), Maldonado (88′ Noce), Welbeck, Pinto; Reginaldo (73′ Sarao), Pecorino (88′ Piovanello).

A disp. di Cristaldi: Santurro, Della Valle, Panebianco, Emmausso, Manneh, Vrikkis.

Arbitro: Ermanno Feliciani (Teramo)

Assistenti: Marco Ceccon (Lovere) e Cosimo Cataldo (Bergamo)

Quarto ufficiale: Luigi Catanoso (Reggio Calabria)

AMMONITI: Calapai, Miceli, Braglia, Dossena, Maldonado

