CATANIA – CASERTANA: antipasto playoff?

Stando così le cose, il 9 maggio sarà sfida Catania-Casertana per il primo turno dei playoff. I rossazzurri, infatti, occupano il quinto posto in classifica mentre i falchetti sono in decima posizione. Questa combinazione determinerebbe lo scontro tra le due squadre nel cammino iniziale degli spareggi promozione. Il match di domenica sarebbe, quindi, un antipasto dei playoff. Ricordiamo che il Catania mira a difendere la quinta posizione dagli assalti della Juve Stabia, mentre la Casertana punta al matematico raggiungimento di un posto all’interno della griglia. Tra le ipotesi più interessanti, anche quella relativa alla disputa del derby Catania-Palermo, come testimoniato dalle parole di Denis Tonucci nei giorni scorsi. Al momento, però, appare più probabile che gli etnei affrontino i falchetti.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***