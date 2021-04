STADI: apertura dall’1 giugno con limitazioni

E’ stata resa pubblica la bozza del nuovo Decreto Legge anti-Covid. In materia di apertura al pubblico degli impianti sportivi, a decorrere dal 1° giugno 2021, nelle aree in zona gialla, la capienza consentita non potrà essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero complessivo di spettatori non potrà superare le 1.000 unità per impianti all’aperto e 500 per impianti al chiuso. Prevista una deroga per l’Europeo che verrà inaugurato a Roma l’11 giugno prossimo. Nel rispetto dei principi fissati dal CTS sulla base di linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, è possibile superare il limite imposto.

