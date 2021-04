TORRE DEL GRIFO: sostenuto l’ultimo allenamento settimanale in sede

Il Catania ha sostenuto oggi, in mattinata, l’ultimo allenamento settimanale a Torre del Grifo: conclusa l’attivazione agli ordini del preparatore atletico e completato il riscaldamento con i “torelli” tecnici, il gruppo ha svolto una sessione riservata al gioco di posizioni. In chiusura, partitella. Sabato rifinitura in trasferta. Nelle prossime ore dovremmo saperne di più sulle condizioni fisiche dei calciatori a disposizione di mister Francesco Baldini per domenica.

