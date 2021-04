VERSO CATANIA – CASERTANA: squadre con alcune defezioni, i falchetti ritrovano diversi elementi

Si avvicina la fine del campionato, Catania e Casertana daranno battaglia per i rispettivi obiettivi: l’Elefante per difendere la quinta posizione, i falchetti per mantenere il piazzamento nella griglia playoff. Domenica, per l’occasione, mister Baldini potrà impiegare il centrocampista Welbeck, al rientro dalla squalifica. Di Piazza verso il forfait, Piccolo e Sarao dovrebbero tornare a disposizione. Perfettamente riuscito l‘intervento a cui si è sottoporto Confente.

Tra le file della Casertana, invece, rientrano dalle rispettive squalifiche i vari Avella, Rosso, Hadziosmanovic e Del Grosso. Fermato dal Giudice Sportivo, invece, l’esperto attaccante Pacilli. In forse Turchetta, a seguito di un infortunio che lo aveva già costretto a saltare il derby con la Juve Stabia.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***