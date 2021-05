FUTURO CATANIA: proseguono le interlocuzioni, due settimane calde per il club

Il tempo passa ed il Catania continua a guardare avanti, provando a costituire le basi per garantire la sopravvivenza del club e rilanciarne le ambizioni. Questa settimana e la successiva saranno determinanti al fine d’immettere capitale fresco per le casse societarie. Sono giorni frenetici, le interlocuzioni proseguono soprattutto – su impulso di Gaetano Nicolosi – con alcuni rappresentanti di un gruppo maltese che si sarebbero già recati a Torre del Grifo e figure riconducibili ad un fondo inglese potenzialmente interesso a rilevare quote del Calcio Catania.

Nel frattempo si registra un confronto con la sede palermitana dell’Agenzia delle Entrate e potrebbero esserci delle novità nelle prossime ore. La Sigi cerca soluzioni con la direzione regionale dell’ente per ridurre il debito (attualmente fissato a circa 8 milioni), mentre continua il dialogo con il Comune di Mascalucia relativamente alla durata della rateizzazione del pagamento di 2.1 milioni. Fondamentale l’approvazione della ristrutturazione del debito ottenendo l’omologa del Tribunale, requisito non strettamente necessario ai fini dell’iscrizione al prossimo campionato ma importante per contenere i costi e rendere più appetibile la società. Motivi per i quali la pista che porta a Joe Tacopina non è ancora tramontata, così come è aperta la strada che porta ad altri potenziali investitori. Ma bisogna fare in fretta, il tempo stringe.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***