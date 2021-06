ACCARDI (ag. FIFA): “Mi dicono che il Catania si è iscritto. Spero faccia una squadra importante”

L’agente FIFA Giuseppe Accardi ha parlato in diretta ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione ‘Stadio Aperto’, della situazione legata al Catania: “Proprio in questi minuti il mio collaboratore mi dice che il Catania si è iscritto al campionato. Me lo auguravo con tutto il cuore. Anche se sono palermitano, da siciliano spero che il Catania riesca anche ad allestire una squadra importante perchè questi sono club che danno lustro alle città e a delle tifoserie storiche. Se non hai i soldi, devi avere il coraggio e l’onestà di dire ai tifosi «programmiamo e fateci lavorare». I tifosi non sono stupidi ma persone intelligenti. Perdere una piazza come Catania sarebbe stato un altro scempio per la Sicilia che oggi vanta solo due squadre siciliane in C e tante altre realtà sono scomparse, come il Trapani”.

