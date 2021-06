CALCIO IN PROVINCIA: cadono Giarre e Atletico Catania, pari Aci Sant’Antonio

Diamo uno sguardo alle espressioni calcistiche della provincia di Catania, focalizzando l’attenzione sui recenti risultati ottenuti in Serie D ed Eccellenza (girone B).

In D, grande prova d’orgoglio per il Biancavilla di mister Pidatella. Ritorno alla vittoria contro il San Luca. 3-2 il risultato finale. Il Biancavilla, ormai salvo, già al 6′ sblocca il risultato con Rabbeni. Poi arriva il raddoppio di Ancione su rigore (22′). Tutto facile? No, perchè la formazione ospite attacca a testa bassa trovando prima il pareggio con Pelle (47′), poi il 2-2 ad opera di Bruzzaniti (74′). I padroni di casa però non si accontentano del pari e, nel finale, trovano con Viglianisi la realizzazione che vale la vittoria.

In Eccellenza spicca l’inattesa sconfitta del Giarre a Enna. Navarrete al 17′ regala il successo agli ennesi, che giocano alla morte contro un Giarre che recrimina per un rigore non assegnato ad Agudiak sullo 0-0 e si mangia le mani soprattutto per due importanti palle gol non adeguatamente sfruttate. Male anche l’Atletico Catania, sconfitto dall’Igea a Barcellona Pozzo di Gotto. Il 2-1 consente all’Igea di confermare la leadership del quadrangolare-1 della Poule Promozione del girone B, essendo ormai qualificata per la semifinale del raggruppamento. Al 70′ un penalty trasformato da Biondi porta in vantaggio i barcellonesi, risponde Siclari al minuto 78 per l’Atletico, poco dopo (81′) Carrello fissa il 2-1. Non va oltre il pari l’Aci Sant’Antonio tra le mura amiche contro la Jonica: Torres (51′) replica quasi subito al vantaggio della squadra di Torrisi, a segno con D’Emanuele (48′). All’Aci Sant’Antonio basterà un pareggio in casa del Siracusa domenica per approdare alla semifinale.

