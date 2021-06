LA SICILIA – Sindaco Mascalucia: “Catania, siamo alle battute finali”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Oggi si riunirà il Consiglio comunale di Mascalucia per approvare il nuovo regolamento che consentirà di allungare i tempi di rateizzazione e nel caso specifico permetterà la dilazione del debito dovuto dal Catania. Ne parla il sindaco della cittadina etnea, dott. Vincenzo Magra: “Abbiamo accelerato l’iter ovviamente nel rispetto dei tempi stabiliti dalle norme, tenendo conto della delicata situazione del Catania Calcio al quale Mascalucia è assai legata. Sono che ormai siamo alle battute finali”. Il debito di circa 2.1 milioni di euro dovrebbe essere rateizzato in 20 anni, e non dieci come stabiliva il vecchio regolamento comunale.

