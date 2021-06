MERCATO: Baldini, il Carpi ha fretta di chiudere ma…

Francesco Baldini prima scelta per la panchina del Carpi, ma l’attuale allenatore rossazzurro continua a dare priorità al Catania, in attesa d’importanti chiarimenti sul futuro societario etneo. Il club biancorosso vuole assicurarsi entro il fine settimana il sostituto di mister Sandro Pochesci, ma in questi giorni ha avviato contatti con altri profili qualora tardasse ancora ad arrivare la risposta di Baldini. Non è un caso se, nelle ultime ore, in casa emiliana è saltata fuori anche la candidatura di Emiliano Bigica.

