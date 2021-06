SERIE C: il Bisceglie attende con curiosità l’evolversi della situazione del Catania…

Chiedere la riammissione al campionato di Serie C, ancora una volta. Possibilità che il Bisceglie tiene in considerazione. Retrocessa sul campo, la società pugliese valuta concretamente l’idea di presentare la documentazione necessaria al raggiungimento di tale scopo. Nel caso in cui ci siano società non in grado d’iscriversi al prossimo campionato di terza serie, i nerazzurrostellati proveranno a non farsi trovare impreparati. In particolare i biscegliesi guardano attentamente l’evolversi della situazione legata al Catania, unico club del girone C ad oggi a rischio iscrizione insieme al Teramo. In caso di riammissione, sarebbe la terza volta consecutiva per il Bisceglie.

