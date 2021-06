SERIE C – Pavone (D.S. Juve Stabia): “Futuro Tonucci, valuteremo. Il Catania e tante altre big l’anno prossimo”

Denis Tonucci rientra per fine prestito alla Juve Stabia per restare? Che campionato sarà, il prossimo nella lotta al vertice relativa al girone C di Serie C? Ne ha parlato Giuseppe Pavone, Direttore Sportivo della Juve Stabia, in conferenza stampa: “Cercheremo di mantenere più giocatori possibili sotto contratto e poi vedremo secondo le linee dettate dall’allenatore gli inserimenti da fare sul mercato. Abbiamo alcuni giocatori che rientrano dal prestito, tra cui Tonucci. Sarà il nuovo allenatore a stabilire chi farà parte del progetto tecnico. Valuteremo. Intanto noi non sappiamo quale griglia ci aspetta. Andando ad analizzarla, sicuramente ci confronteremo con Palermo, Catania, Foggia, Taranto, Messina, Avellino… soltanto una però vince. Forse è anche meglio rafforzarsi alla base e vedere nel tempo cosa succederà. Spendere milioni per poi far fallire la società e ritornare indietro credo sia anche stupido”.

