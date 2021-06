STADIO MASSIMINO: lavori di ristrutturazione, il Catania potrebbe giocare alcune gare in campo neutro

In attesa di conoscere il presente e futuro del Catania, non è arrivato il via libera per i preannunciati lavori di ristrutturazione e adeguamento dello stadio “Angelo Massimino”. Non è ancora partita, infatti, la gara per la riqualificazione dell’impianto sportivo etneo essendoci un iter burocratico ben preciso da seguire. Non si sa con esattezza quando inizieranno i lavori. Visto l’allungamento dei tempi tecnici, c’è la possibilità che il Catania giochi in campo neutro una serie di partite del prossimo campionato.

