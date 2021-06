MERCATO: Baldini-Carpi, no. I biancorossi scelgono Di Donato

Non sarà Francesco Baldini ad allenare il Carpi nella prossima stagione. L’ex centrocampista del Palermo Daniele Di Donato, reduce dall’esperienza alla Vis Pesaro, sostituirà in panchina Sandro Pochesci. In precedenza la dirigenza emiliana aveva incontrato Baldini ma quest’ultimo – in scadenza di contratto col Catania – ha continuato a temporeggiare e la scelta finale del Carpi è ricaduta su Di Donato, ricavando ottime impressioni dal tecnico nativo di Giulianova.

