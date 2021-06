STAMPA NAZIONALE – Criscitiello: “Pulvirenti, quando hai voluto il giocattolino tutto per te solo guai…”

Attraverso un editoriale realizzato per TuttoMercatoWeb.com, il Direttore della medesima testata e di ‘SportItalia’ Michele Criscitiello torna sulla gestione Pulvirenti a Catania: “Pulvirenti, in questi anni, ha fatto i danni peggio della lava – scrive – Dopo il divorzio dal primo Lo Monaco e il matrimonio con Cosentino ha distrutto gli anni d’oro della serie A. Retrocessioni, processi, arresti e milioni di euro spesi male. Catania è stata una storia bellissima. In serie A ci ha fatto divertire e abbiamo apprezzato una piazza e una tifoseria che quella serie A la meriterebbero già oggi. Però i dirigenti spesso fanno disastri e appena Pulvirenti ha voluto il giocattolino tutto per sé ha combinato solo guai”.

Criscitiello, inoltre, ritiene che il Catania avrebbe fatto e farebbe meglio a fallire e ripartire dalla Serie D, sottolineando come non ci siano i presupposti affinchè il club perfezioni l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. In realtà, però, dalle ultime indiscrezioni raccolte pare che i rossazzurri possano farcela ad iscriversi. Non resta che attendere.

