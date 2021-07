EX ROSSAZZURRI – Lodi, la stampa messinese lo elogia: “Una gioia per gli occhi vederlo giocare”

I colleghi di cornermessina.it sono abbastanza critici all’indirizzo del FC Messina, dopo avere perso il primo posto nel girone I di Serie D a beneficio dell’altra compagine messinese, l’ACR. Ma c’è un giocatore che merita elogi particolari, l’ex centrocampista del Catania Francesco Lodi, a cui viene attribuito addirittura un ‘9’ in pagella per la stagione disputata. Questo il giudizio sul campionato di Lodi: “Impatto devastante. Segna tantissimo dal dischetto, vero, ma non dipende da lui. Sempre freddo, non sbaglia mai e piazza pure una spettacolare punizione contro il Dattilo. Trascina, insegna ai compagni e si mostra un calciatore di altro livello. Mette tante pezze in gare in bilico. Rimane il neo di aver aperto la barriera sulla punizione di Aliperta che costa la sconfitta nello scontro diretto. Ingiusto metterlo a paragone con chiunque. La carriera parla per lui, non si diventa calciatori importanti in Serie A per caso. Gioia per gli occhi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***