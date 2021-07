SERIE C – Laricchia (Pres. Monopoli): “Forse riforma dei campionati già quest’anno”

Il numero uno della FIGC Gabriele Gravina ha lasciato intendere che siamo vicini alla tanto attesa riforma dei campionati. Anche in C si avverte tale sensazione, come ad esempio affermato dal presidente del Monopoli Alessandro Laricchia: “Forse ci sarà anche il Pescara e questo significa che il girone C sarà ancora una volta una sorta di Serie B. La riforma dei campionati? Penso che avverrà già da quest’anno, lo vedo dal comportamento di altri presidenti che si stanno attrezzando in maniera diversa rispetto agli anni scorsi. Ovviamente se così fosse, ci sarà da ridefinire alcune cose”, le parole evidenziate da tuttoc.com. C’è curiosità, dunque, per capire cosa succederà nelle prossime settimane.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***