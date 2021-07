MERCATO: Moscati, idea per il centrocampo di Baldini

Attualmente svincolato, chissà che non possa registrarsi un ritorno di fiamma del Catania per il centrocampista classe 1992 Marco Moscati. Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, per caratteristiche tecniche rappresenta un profilo gradito a mister Francesco Baldini, che lo allenò qualche anno fa in Serie B sedendo sulla panchina del Trapani. Lo scorso anno Moscati ha militato tra le file del Perugia e già in passato, i rossazzurri, provarono a farsi avanti quando Andrea Camplone era alla guida del Catania.

