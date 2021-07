STANCAMPIANO: dalla lunga militanza in D all’esperienza in Spagna, profilo del nuovo portiere del Catania

Giuseppe Stancampiano è la prima new entry in casa Catania per la stagione 2021/22. L’estremo difensore palermitano ha sottoscritto un contratto di durata biennale con il club etneo e si è detto pronto a vestire i colori rossazzurri con «senso d’appartenenza e responsabilità». L’ex guardiano dei pali di Trapani e Livorno sarà uno dei portieri a disposizione di mister Francesco Baldini per l’imminente campionato di Serie C.

Nato a Palermo il 9 gennaio 1987, Stancampiano ha mosso i primi passi calcistici proprio nel capoluogo siciliano, compiendo tutta la trafila del settore giovanile del Palermo fino all’approdo nella squadra Primavera. Successivamente la sua carriera si è snodata principalmente tra i dilettanti con tappe a Ferentino (2004-2007), Latina (2007-2009), Caperanese (2009-2010), Boville Ernica (2010-2012), Chiavari Caperana (2013-2014), Sestri Levante (2014-2016), Imolese (2016-2017) e Città di Anagni (2018-2019).

In mezzo a questa girandola di squadre si colloca l’esperienza in Spagna a Cadice e l’incontro con mister Francesco Baldini a Sestri Levante. Il sodalizio professionale con il tecnico di Massa è proseguito ad Imola e Trapani, dove Stancampiano ha ricoperto il ruolo di terzo portiere scendendo in campo contro l’Empoli il 7 marzo 2020. Lo scorso anno ha militato in Serie C tra le fila del Livorno, disputando 21 partite di campionato. In precedenza aveva già giocato in terza serie a Cuneo nella stagione 2017-18 (33 presenze complessive).

Alto 184 cm, Stancampiano è un portiere dotato innanzitutto di buona tecnica individuale tra i pali e abilità con il pallone acquisita durante l’anno in Spagna. Porta in dote al Catania esperienza calcistica maturata a vari livelli e probabilmente l’imprinting di “uomo spogliatoio” pronto a mettersi a disposizione del gruppo e dell’allenatore.

