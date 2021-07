MERCATO: non sarà De Respinis il rinforzo per l’attacco etneo, va a Pesaro

Radio mercato aveva fatto anche il nome dell’attaccante Alessandro De Respinis in orbita Catania. Detto di Juanito Gomez diretto al Legnago, in queste ore De Respinis si è trasferito a titolo definitivo alla Vis Pesaro firmando un contratto di durata biennale. Il giocatore ha collezionato 82 presenze in Serie D e 121 in C. Ha militato tra le file di Piacenza, Pro Sesto, Siracusa, Santarcangelo e Mantova provenendo dai settori giovanili di Milan e Novara. Niente Gomez e De Respinis, dunque, in chiave Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***