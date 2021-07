NIKE – CATANIA: Linea Oro Sport mostra una piccola anteprima

C’è grande attesa tra i tifosi del Calcio Catania per la nuova linea official merchandising targata Nike. Linea Oro Sport, come si legge sui social, “mostra una piccola anteprima per rassicurare il mondo rossazzurro che, insieme alla società, stiamo lavorando per soddisfare la grande passione dei tifosi!”. Ricordiamo che la presentazione delle divise ufficiali per la stagione 2021/22 avverrà martedì 10 agosto, così come preannunciato dall’avv. Giovanni Ferraù.

