TORRE DEL GRIFO: terza doppia seduta consecutiva per il Catania

Quarto giorno in ritiro e terza doppia seduta consecutiva, per il Catania 2021/22: in mattinata il gruppo ha svolto in pineta, nella vicina Nicolosi, ripetute sui 1000 metri e lavoro di prevenzione; nel pomeriggio, a Torre del Grifo, dopo il “torello” e le esercitazioni tecniche, mister Baldini ha disposto e diretto una sessione di costruzione situazionale. In chiusura, gioco di posizione e partita a tre squadre. Presenti anche i neo acquisti Tommaso Ceccarelli, Simone Russini e Juan Cruz Monteagudo.

