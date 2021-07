SONDAGGIO – Catania, cosa aspettarsi da questa stagione?

Catania iscritto al campionato di Serie C 2021/22, anche se non mancano i dubbi sui risvolti societari. La firma di un contratto biennale con Francesco Baldini, che aveva altre proposte sul tavolo ma ha preferito sposare il progetto rossazzurro, rappresenta comunque un segnale positivo. Gli etnei non avranno a disposizione un budget notevole da investire sul mercato ma – per stessa ammissione del Direttore Maurizio Pellegrino – proveranno comunque a mettere su una rosa competitiva. Tastando l’umore della piazza, attraverso la pubblicazione di un sondaggio chiediamo al popolo rossazzurro cosa aspettarsi dalla nuova stagione. Un campionato simile a quello dello scorso anno? Un Catania che potrebbe fare meglio, o peggio? Esprimi la tua preferenza:





