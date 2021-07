EX ROSSAZZURRI: Capanni verso il ritorno da Lucarelli

Fu molto impressionato da lui due stagioni addietro, a Catania. Cristiano Lucarelli, attuale allenatore della Ternana, vide in Gabriele Capanni un esterno offensivo con ottime potenzialità e prospettive interessanti. Al punto che valutò anche lo scorso anno la possibilità di portarlo a Terni. Adesso i tempi per un ritorno da Lucarelli potrebbero essere maturi. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, la Ternana sta per chiudere l’ingaggio del ragazzo classe 2000 di proprietà del Milan, reduce dall’esperienza in prestito al Cesena.

