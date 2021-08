LA SICILIA – Piccolo: “Sana concorrenza e voglia estrema di migliorare. Desideriamo il ‘Massimino’ pieno”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Acquisto che il Catania si è ritrovato in casa dopo i numerosi infortuni riportati, Antonio Piccolo pensa alla stagione che sta per cominciare: “Abbiamo ricominciato con estrema voglia di migliorare, l’intesa con i confermati si è rafforzata, con i nuovi c’è stato subito un feeling che deve crescere e fare del gruppo il nodo centrale del nostro campionato. Sono arrivati ragazzi validi, anche giovani con qualità importanti. C’è una sana concorrenza. Più siamo meglio è, anche in avanti. Sarà un girone C tosto, faremo del nostro meglio per stare al passo. Vorremmo passare intanto il turno di Coppa e dare l’impronta adeguata alla nostra stagione. Il ‘Massimino’ pieno è un desiderio di tutti, non vediamo l’ora di applaudire i tifosi e di farci applaudire fin dalla seconda di campionato”.

