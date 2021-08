CATANIA: lista attualmente piena, nuove uscite all’orizzonte

E’ possibile tesserare anche quest’anno fino ad un massimo di 24 calciatori professionisti. Esigenze di lista impongono, dunque, al Catania di non potere integrare nessun nuovo giocatore avente un contratto da professionista fino a quando non s’interverrà in uscita, visto che gli slot utilizzabili sono attualmente occupati. A norma di regolamento, inoltre, la società rossazzurra potrà prelevare in prestito altri sette giocatori dopo avere preso a titolo temporaneo Felipe Estrella dal Genoa.

Lo slot da da “giovane professionista” (classe 2002 o superiore) è in questo momento occupato da Simone Pino, mentre il portiere Michele Truppo, il centrocampista Giulio Frisenna e l’attaccante Gabriel Bianco sono “giovani di serie contrattualizzati” (non oltre 19 anni di età). I calciatori appena citati non occupano la lista dei 24 ma sono perfettamente arruolabili in Prima Squadra.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***