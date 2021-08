MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C.

Il Catanzaro ufficializza il ritorno del difensore Stefano Scognamillo (contratto biennale) e si prepara ad accogliere il promettente centrocampista Pasqualino Ortisi, in arrivo a titolo definitivo dal Lecce (fonte tuttomercatoweb.com). L’esterno classe 2001 Mattia Novella si trasferisce in prestito dalla Lazio al Monopoli. Il Campobasso raggiunge l’intesa per il difensore Kevin Magrì che torna in Molise dopo l’esperienza della stagione 2018/19, inoltre prolunga il contratto del capitano Francesco Bontà. Ufficializzato l’ingaggio dell’ex punta della Turris Mattia Persano ad opera della Vibonese. L’AZ Picerno conferma in rosa il difensore Andrea Allegretto e tessera l’ex Giugliano Salvatore Micillo, rinnovando il contratto di Diego Albadoro.

Sfuma l’ingaggio di Ferdinando Del Sole da parte del Taranto, l’esterno offensivo passa all’Ancona-Matelica. In compenso i pugliesi definiscono la trattativa per l’acquisizione del cartellino del terzino Vincent De Maria. Tra le idee del club tarantino, stando a blunote.it, ci sarebbero l’attaccante Pietro Terranova del Dattilo e il centrocampista Lamine Fofana. Colpo Leandro Vitiello – 300 presenze tra i professionisti – per la Paganese, che inoltre preleva dal Benevento il centrocampista Giovanni Volpicelli (definitivo). L’ACR Messina ha un nuovo portiere, Michal Lewandowski, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Teramo (biennale) ed è vicinissimo al terzino Paolo Frascatore (fonte messinanelpallone.it).

Il Monterosi si assicura il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Ferri Marini. Il Palermo ci prova per l’attaccante Simone Andrea Ganz e punta sul centrocampista Tommaso Fantacci, di proprietà dell’Empoli e reduce da una buona stagione alla Juve Stabia. Secondo quanto riportato da tuttocalciopuglia.com, la Virtus Francavilla potrebbe chiudere a breve per Simone Gozzi, svincolato dopo l’esperienza al Carpi, invece il Foggia accelera per Raffaele Alcibiade, stringe per il difensore ex Bisceglie Toni Markic e vede sfumare Riccardo Boscolo Chio, direzione Imolese (fonte tuttoc.com). L’Avellino tenta di chiudere per l’attaccante del Genoa Claudiu Micovski (sarebbe un ritorno), ma fa i conti con la concorrenza di Cosenza e Pescara (fonte tuttoavellino.it).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***