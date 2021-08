MERCATO: Vrikkis scende di categoria, dice sì alla Manzanese

Appena due apparizioni con la maglia del Catania per un totale di un quarto d’ora di gioco. Questo il bilancio di Agapios Vrikkis in maglia rossazzurra. Al termine della passata stagione, il contratto che legava l’esterno offensivo cipriota classe 2001 agli etnei è scaduto e, pertanto, il ragazzo si è attivato per cercare subito un’altra sistemazione. L’ha trovata in Serie D, decidendo di accettare la proposta della Manzanese. “Voglio arrivare primo in classifica e dare il 100% con questa maglia”, queste le prime parole di un ambizioso Vrikkis tra le file del club di Manzano (comune friulano di poco più di 6mila abitanti, ndr).

