STAMPA NAZIONALE – Binda: “Girone C, la storia non va in campo…”

Il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Nicola Binda dice la sua in relazione al livello di competitività del girone C di Serie C, intervenendo ai microfoni di tuttobari.com: “Ad oggi, a parte qualche buon segnale da Catanzaro ed Avellino, non vedo un girone con tante squadre competitive come sarebbe l’ipotetico girone B in cui stanno nascendo squadre toste. Nel girone C ci sono tante grandi squadre ma la storia non va in campo: se tornerà il pubblico in questo girone ci saranno le cornici più belle ma puoi chiamarti anche Barcellona, se la squadra è scarsa cambia poco”.

