L’avvocato Giovanni Ferraù, attuale consigliere del CdA della Sigi, commenta in questi termini via social la concessione del calcio di rigore in favore del Catanzaro contro il Catania: “Egregio Signor Presidente Gravina, Egregio Signor Presidente Ghirelli, entrambi presenti al Ceravolo, a voi ogni commento. Calcio di rigore… mah. Ci dovete due punti. Sappiatelo. Non conviene aggiungere altro”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***