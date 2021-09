CALCIO SICILIANO – Lancini (Palermo): “Possiamo dire la nostra. Col Catania il vero derby”

Il difensore del Palermo Edoardo Lancini – ai microfoni di TRM – si esprime sui valori del girone C di Serie C tornando anche sul derby recentemente pareggiato a Vibo Valentia contro l’ACR Messina: “Il Bari è molto forte, fino all’ultimo giorno ha fatto un buon mercato prendendo giocatori forti. Poi c’è sempre l’Avellino che è una squadra tosta ed il Catanzaro. Loro sono le candidate alla vittoria del campionato, ma possiamo dire la nostra. A Palermo è come stare in Serie A ed abbiamo sempre la mentalità di scendere in campo per vincere. Derby? Non lo abbiamo impattato subito bene perchè questa è una categoria molto difficile dove non è facile giocare bene trovando anche campi piccoli e meno belli del nostro, ma bisogna sempre sapersi adattare alle difficoltà. C’era aria di derby a Vibo, anche se per me il derby vero è quello col Catania. Non lo ha ancora giocato perchè sfortunatamente nella passata stagione ero infortunato nelle due partite, ma è quello il vero derby di Sicilia”.

