LA SICILIA: progetto Catania improntato sui giovani, partirà anche la scuola calcio Academy

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il quotidiano locale fa un’analisi del parco giocatori del Catania, evidenziando il fatto che siano complessivamente 23 gli elementi di proprietà del club, 4 i prestiti e 7 i giovani (nati dal 2000 in poi) che la società ha in organico, di cui cinque catanesi (Borriello, Tropea, Russo, Frisenna e Biondi). Tra i 2000 figura anche Leon Sipos, prelevato a titolo temporaneo dallo Spartaks Jurmala ma su cui il Catania ha la possibilità di esercitare il riscatto entro fine stagione. I due club hanno pattuito una cifra che sembra abbordabile per età e valore del centravanti. I direttori Pellegrino e Guerini hanno “disegnato” un progetto tecnico improntato su giovani e plusvalenze. A giorni partirà il progetto di affiliazioni con le società con cui il Catania ha già discorsi avviati, sarà illustrato il programma a tutti i club dilettantistici a Torre del Grifo. Il club parteciperà ai campionati Primavera 3, Under 17, Under 15 e Serie C femminile. La prossima settimana partirà anche la scuola calcio Academy.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***