MERCATO: Catania, il riepilogo delle operazioni in entrata e uscita

L’arrivo del giovane attaccante Luca Moro ed il ritorno di Kevin Biondi archiviano le operazioni di mercato in entrata (15 in totale) effettuate dal Catania nella sessione estiva del calciomercato, fermo restando che è ancora possibile tesserare calciatori svincolati. Abbiamo escluso Felipe Estrella, tenendo conto che non ha superato le visite mediche. La risoluzione consensuale con Mario Noce, invece, rappresenta l’ultimo movimento in uscita (17 più i trasferimenti “minori”) della società rossazzurra:

ACQUISTI

PORTIERI – Giuseppe Stancampiano (svincolato), Michele Truppo (svincolato), Andrea Sala (svincolato)

DIFENSORI – Luca Ercolani (svincolato), Juan Cruz Monteagudo (svincolato)

CENTROCAMPISTI – Alessandro Provenzano (Imolese, titolo definitivo), Riccardo Cataldi (svincolato), Jean Freddi Greco (Pordenone, titolo temporaneo), Mariano Izco (svincolato), Kevin Biondi (Pordenone, titolo temporaneo)

ATTACCANTI – Luca Moro (Padova, titolo temporaneo), Leon Sipos (Spartaks Jurmala, titolo temporaneo con opzione), Gabriel Bianco (svincolato), Simone Russini (svincolato), Tommaso Ceccarelli (svincolato)

CESSIONI

PORTIERI – Alessandro Confente (Chievo Verona, fine prestito, Vicenza), Antonio Santurro (Bologna, fine prestito, svincolato), Miguel Martinez (svincolato, Triestina)

DIFENSORI – Tommaso Silvestri (Modena, definitivo), Denis Tonucci (Juve Stabia, fine prestito), Simone Sales (risoluzione consensuale, Altamura), Antonio Giosa (risoluzione consensuale), Mario Noce (risoluzione consensuale, Ancona-Matelica)

CENTROCAMPISTI – Nana Welbeck (svincolato, Catanzaro), Jacopo Dall’Oglio (risoluzione consensuale, Palermo)

ATTACCANTI – Matteo Di Piazza (Catanzaro, fine prestito, Fidelis Andria), Francesco Golfo (Parma, fine prestito, Vibonese), Michele Volpe (Frosinone, fine prestito, Viterbese), Kalifa Manneh (svincolato, Perugia), Agapios Vrikkis (svincolato, Manzanese), Manuel Sarao (risoluzione consensuale, Gubbio), Reginaldo (risoluzione consensuale, AZ Picerno)

ALTRI TRASFERIMENTI

Giuseppe Giuffrida (svincolato, FC Vado), Antonio Panebianco (svincolato, Giarre), Luigi Rossitto (svincolato, Giarre), Samuel Aureliano (svincolato), Lorenzo Lo Duca (Rimini)

