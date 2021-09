MERCATO: la Paganese ufficializza Firenze, profilo che piaceva tanto a Baldini

La Paganese Calcio comunica di aver ingaggiato il calciatore Marco Firenze, il quale ha firmato un contratto che lo legherà al club fino a giugno 2022. Per il centrocampista classe 1993 che indosserà la maglia numero 8, si tratta di un ritorno a Pagani, in quanto ha già vestito la maglia azzurrostellata nella storica stagione 2016-17, dove fu protagonista con la Paganese che raggiunse i Play-Off per la Serie B. Sfuma ufficialmente, quindi, un concreto obiettivo di mercato del Catania visto che il giocatore piaceva tanto a Francesco Baldini, il quale lo aveva allenato al Sestri Levante in Serie D con risultati eccellenti.

