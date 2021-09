SCHIAVI (Paganese): “Abbiamo avuto le palle contro un Catania organizzatissimo”

Raffaele Schiavi, difensore della Paganese ed ex Catania, rilascia le seguenti dichiarazioni nel post-gara: “Sono molto contento soprattutto per la prestazione della Paganese perchè giocando con un uomo in meno non è facile. Abbiamo dimostrato di avere carattere, cuore, grinta e soprattutto palle contro un organizzatissimo Catania, una buona squadra. Mister Grassadonia è un allenatore davvero importante per questa categoria, seguendolo possiamo fare molto bene. Bisogna lavorare tanto, anche se non hai una buona condizione fisica puoi portare il risultato a casa ed è quello che è successo nel nostro caso. Siamo stati bravi a reggere l’urto perchè sapevamo che il Catania avrebbe giocato in questa maniera, dopo l’espulsione di Sussi è cambiato un pò tutto. Baiocco? Il portiere fa questo mestiere, e Paolo è un buonissimo portiere. Per fare grandi cose ci vuole anche fortuna, la fortuna oggi è girata dalla nostra parte. Dà morale questa vittoria, abbiamo un grande gruppo composto soprattutto da uomini, gente che vuole fare bene per questa maglia. Siamo consapevoli che c’è la possibilità di costruire qualcosa d’importante”.

