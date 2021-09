SERIE C – Gementi (D.S. Trento): “Maldonado, il Catania non ha lasciato margini di trattativa”

Attilio Gementi, Direttore Sportivo del Trento, ha parlato ai microfoni del Corriere del Trentino del tentativo effettuato per arrivare al centrocampista Luis Maldonado nella sessione estiva di calciomercato: “Maldonado ci interessava e lui si è dimostrato molto sensibile alla nostra, chiamiamola, “corte”, il Catania però non ha lasciato alcun margine di trattativa”. Non riuscendo a tesserare il calciatore ecuadoregno che rappresentava l’obiettivo primario, il Trento ha virato su altri profili come Nicolas Izzillo e Christian Scorza.

