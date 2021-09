PANARELLI (all. Fidelis Andria): “Non andremo a Catania per una passeggiata. Etnei tosti e ben messi in campo, guai illudersi del 3-0 di Monopoli…”

L’allenatore della Fidelis Andria Luigi Panarelli in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Catania:

“Adesso abbiamo una rosa più omogenea, dobbiamo solo cercare di mettere in pratica il lavoro, a cui credo molto. Se c’è la predisposizione da parte dei calciatori possiamo dire la nostra in questo campionato. Affronteremo la terza partita ufficiale. Con gli allenamenti che abbiamo messo nelle gambe avremo una condizione più ottimale ma bisogna fare tesoro di quanto accaduto nel precedente match con la Juve Stabia, in cui si sono registrate cose interessanti ma anche degli aspetti migliorabili attraverso il lavoro e l’attenzione, come il gol siglato dalle Vespe. Noi ce la giochiamo a viso aperto con tutti, rispettando tutti, ma vogliamo anche che più per demerito nostro gli avversari segnino per merito loro. Di Piazza indisponibile? Ci dispiace tantissimo, spero al più presto che risolva i suoi problemi perchè lo abbiamo voluto fortemente”.

“Tatticamente abbiamo la possibilità di adottare più sistemi di gioco, non solo il 3-5-2. Domenica ad un certo punto ci siamo schierati secondo un 4-4-2 ed è arrivato dal mercato un calciatore come Tulli che ci può dare più soluzioni. Da lunedì ci siamo riuniti pensando già al Catania non avendo minimanente in testa che è una squadra magari in difficoltà. Il risultato della prima giornata spesso può essere bugiardo e dovuto a mille particolari. Dobbiamo stare attenti in vista di una partita molto difficile su un campo importante e di una squadra blasonata che vanta in rosa dei calciatori che fino a qualche anno fa erano anche in B. Possiedono giocatori di tutto rispetto per la categoria. Non dobbiamo lasciarci andare o illuderci del 3-0 di Monopoli perchè faremmo un grandissimo errore. Il Catania è squadra tosta e ben messa in campo, che gioca anche con degli effettivi già da un paio d’anni e non è un aspetto di poco conto questo. Vorranno cercare il pronto riscatto davanti al loro pubblico ma troveranno un’Andria che non farà una passeggiata, rispetterà il Catania e cercherà come in tutte le gare di fare una partita degna”.

