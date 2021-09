TEGOLA CATANIA: Piccolo salta la Turris per squalifica

Non una buona notizia giunge al Catania in queste ore. Il Giudice Sportivo, infatti, a seguito della disputa della partita di Catanzaro ha assunto la decisione di sanzionare l’attaccante Antonio Piccolo. Un turno di squalifica nei confronti del giocatore “per aver pronunciato – si legge nel comunicato – un’espressione blasfema mentre rientrava negli spogliatoi tra il primo e secondo tempo, sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S”. Assenza pesante in vista della Turris per il Catania che potrebbe fare a meno anche di Tommaso Ceccarelli, il quale ha riportato la scorsa settimana un infortunio muscolare.

