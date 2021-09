SERIE C – Gol restituito alla Fidelis Andia, Ghirelli: “Gesto di valore morale eccezionale”

Nella quinta giornata del girone C di Serie C spicca la gara vinta in modo rocambolesco dalla Fidelis Andria per 3-1 in casa del Campobasso, ed in particolare un bellissimo gesto di fair play da parte dei rossoblu. Al 63′, e sullo 0-1 ospite firmato Di Piazza, i padroni di casa hanno trovato il gol del pareggio con Tenkorang dopo un’interruzione di gioco per cui l’Andria chiedeva la restituzione del pallone. I pugliesi hanno subito circondato l’autore del gol, con il Campobasso che ha poi permesso agli ospiti di andare in rete e tornare avanti nel risultato: lasciato il pallone a Bubas, liberissimo di siglare il nuovo vantaggio pugliese.

Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha commentato in questi termini il gesto del Campobasso: “Un gesto di un valore morale eccezionale quello compiuto dalla squadra del Campobasso. Ha restituito palla ai calciatori dell’Andria e ha consentito di segnare una rete e tutto ciò mentre era sotto di un goal. La Serie C si conferma il cuore del fair play e dei gesti che innovano nel costume della vita sportiva. Sento forte il bisogno di dire grazie ai calciatori, ai tecnici, ai dirigenti, al presidente del Campobasso Mario Gesuè. La Serie C vi ringrazia, non dimenticheremo”.

