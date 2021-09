TORRE DEL GRIFO: immediata ripresa degli allenamenti in vista della Turris

Immediata ripresa degli allenamenti, per il Catania, in vista del confronto con la Turris in calendario giovedì alle 14.30 al “Massimino”: programmi differenziati per due gruppi di lavoro, formati in base ai minuti di gioco sommati ieri al “Ceravolo”. Per i rossazzurri che hanno disputato la gara con il Catanzaro, sessione defaticante; per tutti gli altri atleti disponibili, dopo una sessione di forza esplosiva e rapidità, “torello” e partitella. La preparazione proseguirà domani con una seduta di rifinitura pomeridiana. Mercoledì, mister Francesco Baldini rilascerà alcune dichiarazioni facendo anche il punto sull’infermeria.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***