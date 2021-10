CATANIA-VIBONESE: salta anche la diretta Sky, gara “sostituita”

Il rinvio a data da destinarsi di Catania-Vibonese comporta anche la sostituzione della diretta televisiva di Sky con un’altra partita. La gara del “Massimino”, che avrebbe dovuta essere trasmessa su Sky Sport 252 (Satellitare), è stata rimpiazzata da un incontro in programma domenica pomeriggio e valido per il girone B di Serie C, Cesena-Pistoiese. Spesse volte in questa stagione le partite della squadra rossazzurra sono state dirette dall’emittente televisiva fondata nel 2003. L’ultima volta in occasione della vittoriosa trasferta di Viterbo contro il Monterosi.

