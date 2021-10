SERIE C: 12/a giornata, Catania spettatore. Ecco le gare in programma

Non scenderà in campo il Catania, a seguito del rinvio a data da destinarsi della partita con la Vibonese. I rossazzurri, pertanto, saranno spettatori della 12/a giornata del girone C di Serie C in programma sabato e domenica.

Il big match non può che essere quello del “San Nicola” tra Bari e Catanzaro, in teoria le squadre più attrezzate del campionato, ma un’altra sfida di cartello è Palermo-Avellino. La Turris tenta di rialzare la testa nel derby campano con la Juve Stabia. La Fidelis Andria cerca conferme nello scontro diretto in chiave salvezza con il Latina. Monterosi a caccia di riscatto dopo il brutto ko interno col Catania, ma non sarà semplice sfidare il Monopoli in Puglia. La Paganese ospita una Virtus Francavilla galvanizzata dal roboante successo ai danni del Bari. Esame Picerno per il Foggia di Zeman. Il Potenza, che ha assaporato il gusto dei tre punti all’esordio di Trocini sulla panchina lucana, proverà a portare a casa un risultato positivo dalla insidiosa trasferta di Taranto. Il Campobasso, che ha collezionato tre vittorie nelle ultime cinque gare cercherà di sorprendere un ACR Messina che attraversa un periodo di forma poco felice.

30.10. 14:00 Bari – Catanzaro

30.10. 14:30 Latina – Fidelis Andria

30.10. 14:30 Monopoli – Monterosi Tuscia

30.10. 14:30 Paganese – Virtus Francavilla

30.10. 17:30 Picerno – Foggia

30.10. 17:30 Taranto – Potenza

30.10. 17:30 Turris – Juve Stabia

31.10. 14:30 ACR Messina – Campobasso

31.10. 14:30 Palermo – Avellino

