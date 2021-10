LA SICILIA – Baldini: “Siamo vicini alle famiglie delle vittime, catanesi straordinari”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il quotidiano locale evidenzia alcune parole di mister Francesco Baldini in merito alla decisione accettata dalla Lega di rinviare la partita con la Vibonese: “Catania è una città meravigliosa e i catanesi sono straordinari per la forza e il coraggio che dimostano nelle circostanze più difficili. Sono certo che sapranno reagire a questo duro colpo. Per noi era doveroso fermarsi questo weekend perchè non si può pensare di vivere serenamente una festa di sport con la gente che si ritrova in una situazione delicata e con una città in ginocchio, non sarebbe stato giusto. Lasciatemi esprimere a nome di tutta la squadra e dell’intero staff tecnico sincere condoglianze alle famiglie delle vittime, siamo loro vicini”.

