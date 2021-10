CATANIA E PALERMO: club uniti nella solidarietà

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Ieri sera, mercoledì 27 ottobre, l’inviato de ‘Le Iene’ Ismaele La Vardera ha coinvolto e guidato al Palazzetto dello Sport “Luciano Abramo”, in Piazza Spedini, una delegazione di calciatori del Catania e del Palermo, impegnati per una sera a garantire sostegno e conforto alle persone che trovano attualmente rifugio nell’impianto. Gli atleti hanno predisposto i tavoli per la mensa e collaborato in cucina. Per il Catania erano presenti Calapai, Izco, Russotto, Sipos e l’ex rossazzurro Mascara; per il Palermo Santana, Perrotta, Marconi ed il capitano della Primavera Parisi. Venerdì sera, ampio servizio televisivo sull’iniziativa.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***