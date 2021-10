LA SICILIA – Moro spinto verso Catania anche dall’ex rossazzurro Gatti

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

L’ex centrocampista rossazzurro Fabio Gatti (in B nel 2002 giocò 25 gare) tra i collaboratori del Padova, club che ha ceduto in prestito Luca Moro al Catania. Lo stesso attaccante ora in forza ai rossazzurri commenta: “Proprio Gatti mi ha parlato, una volta di più, della città, della storia della squadra, dell’ambiente. Ero già determinato a tentare l’esperienza in Sicilia per la tradizione consolidata che ha il club rossazzurro. Ma Gatti mi ha spinto ulteriormente. Mi ha parlato di pressione della città, in senso positivo, e della possibilità di vivere il calcio vero, quello che i ragazzi devono assorbire, per crescere professionalmente”.

