LA SICILIA – Claiton: “Tifosi, non vedo l’ora che sia domenica. Prevale responsabilità verso la città”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

L’esperto rossazzurro Claiton portafortuna del Catania, che da quando il difensore è tornato in campo non ha mai perso: “Sono felice per il mio rientro, spero di poter continuare con questo ritmo. Cerco di dare esperienza al gruppo. Giocare con questi compagni che corrono tanto è stimolante anche per me. Pino? Ragazzo voglioso di migliorare, chiede consigli, ci confrontiamo parecchio. Sul campo ci si aiuta tutti. E’ gratificante vivere questa fase uniti più che mai ed è favoloso avere i tifosi dalla propria parte, mercoledì scorso c’era un’atmosfera da pelle d’oca. Non vedo l’ora che sia domenica per rivivere un altro momento del genere. Soffriamo e ci divertiamo insieme, una volta in campo dimentichiamo tutto. Prevale la responsabilità nei confronti della città. Vorrei chiudere bene l’annata. A Catania sto davvero da favola”.

