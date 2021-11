CALCIO IN PROVINCIA: molto bene l’Acicatena, buon punto per il Paternò. Giarre e Biancavilla ko

Finestra riservata alle squadre della provincia di Catania militanti nei campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione.

In D Acireale bello a metà, che prima rischia di perdere e poi raddrizza la partita a Castrovillari. Tra il 40′ ed il 65′ padroni di casa avanti con Mazzotti e Mancini, rispondono i granata con Tumminelli (69′) e Russo (75′). Buon punto per il Paternò a San Luca (0-0), campo difficile contro una squadra di livello. Il Biancavilla, che riparte in panchina da Pidatella al posto di Ciccio Cozza, s’illude con il vantaggio di Asero nel primo tempo. Nel corso della ripresa Catalano e Calafiore portano sull’1-2 finale il Sant’Agata ma è piaciuta la reazione d’orgoglio della formazione biancavillese. Niente da fare per il Giarre che, tra le mura amiche, cade al cospetto del Cittanova. Kouamè pareggia i conti prima dell’intervallo, in risposta al vantaggio ospite di Maggio, poi il Cittanova rifila altre due reti con Savasta e De Marco per il definitivo 1-3.

Scendendo di categoria, in Eccellenza girone B il Viagrande ferma sul 2-2 il Palazzolo in trasferta. Al doppio vantaggio siglato da Cirelli (19′) e Magro (49′) risponde Dama con una doppietta (54′ e 68′). La rete di Coria per la Virtus Ispica al 65′ condanna l’Atletico Catania all’ennesima sconfitta, 0-1 il risultato che poteva essere sicuramente più rotondo viste le numerose occasioni prodotte dalla Virtus. Molto bene l’Acicatena che schianta la Nebros disputando un secondo tempo irresistibile. Cortes (48′), Kabangu (61′) e Cataruozzolo (92′) infliggono una pesante sconfitta per 3-0 all’avversario, conquistando la seconda vittoria casalinga consecutiva dopo quella con il Carlentini. Turno di sosta per le squadre della categoria Promozione.

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

Gelbison 26

Lamezia Terme 22 Cavese 21 Acireale 19 Aversa 18 Paternò 18 Cittanova 18 Santa Maria Cilento 17 S. Agata 17 Portici 14 Licata 13 San Luca 13

FC Trapani 12 Rende 8 FC Messina 8 Castrovillari 7 Giarre 5

Biancavilla 4 Sancataldese 3 Troina 2 (-6)

CLASSIFICA ECCELLENZA GIRONE B

Ragusa 17 Igea 17 Jonica 17 Taormina 13

Nebros 13 Carlentini 13 Acicatena 12 Leonzio 11 Virtus Ispica 9 (-1) Real Siracusa 8 Palazzolo 8 Città Di Siracusa 6 Santa Croce 5 Viagrande 1 Atletico Catania -2

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE C

F.C. Motta 19 Real Aci 17 Leonfortese 16 Atletico 1994 15 Belpasso 11 Atletico Nissa 10 San Gregorio 9 Calatabiano 8 Don Bosco 7 Armerina 7 Scordia 6 Lavinaio 4 Misterbianco 4

Bronte 2

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE D

Gela 19 Mazzarrone 14 Comiso 14 Modica 13 Priolo Gargallo 11 Canicattini 10 Frigintini 9 Pro Ragusa 9 Vittoria 8 Megara 7 Sporting Eubea 6 Avola 6 Scicli 4 RG 4

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***